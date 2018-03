Dieta care previne infarctul si alte afectiuni cardiace si vasculare

dieta care previne infarctul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cercetatorii au ajuns la o concluzie interesanta in ceea ce priveste bolile cardiace si dietele. Astfel, ei au descoperit 2 tipuri de regim despre care considera ca scad riscul de afectiuni cardiace. Adoptarea unei forme de dieta vegetariana, cea lacto-ovo-vegetariana, poate fi la fel de eficienta ca si cea mediteraneana pentru scaderea riscului de boli de inima si de accident vascular cerebral, conform unui studiu realizat in Italia, citat marti de APP. Cercetarea a descoperit ca adoptarea unei diete vegetariene este mai eficienta pentru scaderea nivelului colesterolului LDL (“rau”), in timp ce dieta mediteraneana a condus la o reducere mai importanta a trigliceridelor, in a ...