Dieta  care te scapa de 12 kilograme intr-o luna! E simpla de tinut si e benefica pentru sanatate

Oua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu oua este practic o variatiune a dietei Atkins care se bazeaza pe faptul ca prin reducerea cantitatii de carbohidrati consumati, organismul uman trece de la arderea carbohidratilor la arderea grasimilor pentru a produce energie. In aceasta versiune a dietei, consumi doua sau mai multe oua la micul dejun, un grapefruit, legume sarace in carbohidrati (ridichi, telina, avocado, varza, castraveti, broccoli, ardei) sau proteine slabe (carne de pui, de curcan si peste). Painea, pastele si cartofii sunt alimente interzise cu desavarsire. O alta versiune a regimului se numeste “Dieta cu oua si grapefruit” si impune consumarea unei jumatati de grapefruit la fiecare masa. In rest, regulile raman neschimb ...