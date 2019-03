Dieta cu banane. Slabeste 5 kilograme in 7 zile, fara sa depui efort

dieta cu banane google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu banane este simpla si usor de urmat. Cu ajutorul ei, poti slabi 5 kilograme in numai o saptamana daca vei urma indicatiile. Dieta cu banane iti ofera o senzatie de satietate si blocheaza absortia carbohidratilor. Uita de foame: 13 alimente care taie pofta de mancare Meniul pentru cele 7 zile de dieta Micul dejun una sau mai multe banane (pana cand simti senzatia de satietate) o cana de apa calda Pranz Carne la alegere (fiarta, la abur, la gratar sau la cuptor) cu salata In cazul in care ti se face foame, poti consuma un desert pana la ora 15:00 Cina Legume la alegere Recomandari: Alcoolul si lactatele trebuie evitate pentru ca dieta sa aiba efect garantat. Nu ai voi ...