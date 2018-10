Dieta bors google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu bors dureaza sapte zile si are rezultate rapide. Dieta cu bors este una restrictiva. Dureaza sapte zile, timp in care trebuie sa consumi foarte multe legume, cu exceptia cartofilor, dar si doi litri de apa pe zi. In timpul dietei, trebuie sa eviti consumul de alcool, dulciuri si fainoase. Meniu Luni: Doar fructe si o cana de bors Marti: Legume (exceptand cartofii) si doua cani de bors Miercuri: Fructe, legume si trei cani de bors Joi: Trei banane si patru cani de bors Vineri: carne de vita (preparata la gratar ori fiarta), rosii si cinci cani de bors Sambata: carne de vita cu legume si 6 cani de bors Duminica: legume, orez (decorticat), suc de fructe natural si sapte cani de b ...