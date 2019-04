Dieta cu hrisca – slabeste 5 kilograme in 10 zile!

Dieta cu hrisca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu hrisca presupune sa consumi doar hrisca timp de 10 zile. Aceasta dieta ajuta atat pentru a slabi cat si la detoxifierea organismului. Hrisca este un aliment popular si traditional in tari precum Rusia, Ucraina, Franta si Polonia. In Romania, hrisca este utilizata mai ales in Bucovina, ca ingredient traditional pentru sarmale. Hrisca este bogata in vitaminele E, B1 si B2, dar si in proteine, carbohidrati, fibre, fosfor, magneziu, cupru, zinc, mangan, seleniu si fier. Hrisca nu face parte din clasa cerealelor, ea fiind o planta ierboasa inrudita cu rubarba. Beneficiile consumului de hrisca sunt multiple. Aceasta are proprietatea de a mentine nivelul de glucoza din sange in limitele normale. ...