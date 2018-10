Dieta cu iaurt. Scapa rapid de kilogramele in plus

Dieta cu iaurt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dieta cu iaurt este una dintre cele mai simple metode si te poate scapa rapid de kilogramele in plus. Dieta cu iaurt te ajuta sa scapi de 5 kilograme in 7 zile. Citeste si: Dieta cu orez. Te ajuta sa slabesti intre 9 si 15 kilograme Iata ce trebuie sa mananci in fiecare zi: Ziua 1: 5 cartofi fierti si 3 pahare de iaurt Ziua 2: 100g de piept de pui fiert si 3 pahare de iaurt Ziua 3: 100g de carne de vita fiarta si 3 pahare de iaurt Ziua 4: 100g de peste la gratar si 3 pahare de iaurt Ziua 5: Fructe si legume si 3 pahare de iaurt Ziua 6: 3 pahare de iaurt Ziua 7: Apa minerala In fiecare zi pot fi consumate smoothie-uri din fructe si legume. Daca ti-a placut articolul, te ast ...