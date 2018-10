Dieta cu mere. Slabeste pana la 7 kilograme fara prea mult efort

Dieta cu mere google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Merele sunt cele mai consumate fructe ale sezonului. Fie ca sunt verzi, mai coapte sau galbene reprezinta aliatul potrivit in curele de slabire. Dieta cu mere te poate ajuta sa pierzi pana la sapte kilograme. Dieta cu mere. Bogat in vitamine si nutrienti, fibre si vitamina C, acest fruct este o sursa excelenta de antioxidanti. Un mar mediu contine aproximativ 22 g de carbohidrati: 16 g de zahar si 5 g de fibre dietetice. Ajuta la scaderea nivelului de colesterol si trigliceride si la incetinirea absorbtiei de zahar in organism, dar si in reglarea metabolismului. Dieta cu mere - meniu Dieta cu mere. Luni Toata ziua se consuma doar mere. Dieta cu mere. Marti Mic dejun: o felie de paine integrala, un ...