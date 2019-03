Dieta cu urzici. Iata efectul incredibil asupra organismului

dieta urzici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frunzele verzi de urzica au o valoare nutritiva excelenta. Bogate in minerale (fier, calciu, magneziu, fosfor, potasiu) si vitamine (A, B, C, E, K), ele suprima pofta de mancare, motiv pentru care sunt ideale in curele de slabire. Pentru ca mentin nivelul zaharului din sange,consumul regulat de urzici iti confera energia de care ai nevoie pentru a-ti duce la indeplinire toate treburile de peste zi. O cana de urzici oparite contine doar 37 de calorii si 0,1 g de grasime,asa ca nu e de mirare ca sunt recomandate persoanelor care vor sa slabeasca. Pe langa asta,radacina de urzici are in compozitie compusi steroidici,polizaharide si un grup de fitoestrogeni numiti lignani. O combinatie de histamina,serotonin ...