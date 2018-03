Dieta de primavara care iti schimba sangele. Efectele ei sunt miraculoase!

Stevie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bogata in vitamine si saruri minerale (potasiu, magneziu, calciu si fier), stevia are efecte purgative, laxative si de detoxificare. Se spune, in popor, ca este un innoitor al sangelui ca si urzica, spanacul si leurda. Cura cu stevie ajuta la slabit si la tratarea diabetului, a reumatismului, a tuberculozei, a ulcerului si a tusei. In plus, scrie bzi.ro, stevia stabilizeaza fluiditatea sangvina, are capacitatea de a regla nivelul zaharului din sange, reducand senzatia de foame, dar si pofta de dulciuri, fiind eficienta pentru cei cu hipoglicemii frecvente. De asemenea, poate micsora dorinta de a consuma alimente grase, este un diuretic natural, indicat persoanelor cu retentie de apa, scade oboseala mentala ...