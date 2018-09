Dieta fulger: Dai jos kilogramele in plus in zece zile, consumand o salata uimitoare

Dieta fulger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acest amestec, denumit generic salata, este extrem de eficient, mai ales in cazul in care doriti sa pierdeti rapid in greutate si sa va detoxifiati organismul. Acest preparat are in componenta sa o planta oarecum uitata, insa este o planta cu beneficii extraordinare pentru organism, ea putand fi usor introdusa in lista alimentelor miraculoase, datorita faptului ca este un adevarat detoxifiant pentru organism. Este vorba despre Nap, un aliment care de regula este folosit in prepararea supelor dietetice, fiind un mare substitut pentru cartofi, insa poate fi consumat si in stare cruda, in cazul acesta proprietatiile napului fiind infinit mai bune. Salata are in componenta sa : napi, mere, portocale, ...