Dieta japoneza cu banane a fost inventata de o farmacista. Slabesti foarte mult in doua saptamani, dar trebuie sa ai mare atentie

Asa se fac gogosarii in otet, fara fierbere si fara conservant. Reteta pe care o vei prepara mereu In ziua de azi se gasesc in comert tot felul de legume conservate, dar nu se compara cu cele facute in casa de gospodine...

Premierul Viorica Dancila a cerut SRI un raport privind provocarea violențelor Prim-ministrul Viorica Dăncilă condamnă ferm acțiunile violente produse în București, vineri seară, desfășurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice, potrivit unui comunicat al Guvernului. „Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arată că violențele au fost provocate ...

Protest la Constanta. Pancarta cea mai tare: “Venim ca sa va aratam ce stim. M##PSD (galerie foto + video) În faţa Prefecturii Constanţa s-au adunat circa două sute de persoane, astăzi, în cea de-a doua zi a protestelor organizate de Diaspora. Cea mai tare pancartă care pare a fi folosită este “Venim ca să vă arătăm ce ştim. M##PSD”. Totodată protestatarii scandeaza Jandarme ...

Cutremur, de suprafata, extrem de violent, in Europa Un seism violent, de magnitudine 5.1, a fost înregistrat la 18.38-Ora României, în Albania, la 10 kilometri adâncime. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 41.58 N ; 20.12 E, la 38 km NE de Tirana (pop: 375,000 ...

Mașina lui Carmen Dan a parcat pe locul ambulanțelor la Floreasca Carmen Dan, ministrul de Interne, a fost astăzi la Floreasca și a fost protagonista unor scene incredibile. Mai precis, mașina de lux cu care a venit azi în vizită la spital a parcat foarte aproape de intrare, chiar pe locul ambulanțelor. Citește mai departe...

Mii de oameni s-au strans in Piața Victoriei. Diaspora nu se intimideaza! VIDEO Protest Diaspora. Realitatea TV și realitatea.net vă țin la curent cu protestele care au loc acum în Piața Victoriei, petrecute la o zi după ce forțele de ordine au intervenit violent și au făcut ravagii, tot în fața Guvernului. Citește mai departe...

Sorina Pintea elucideaza situația femeii jandarm agresata in Piața Victoriei: nu are ruptura cervicala! Femeia jandarm care a fost agresată, vineri seara, la mitingul din Piaţa Victoriei nu are fractură cervicală, ci un hema ...

Bianca Dragușanu, poziție de infarct! Cum s-a descurcat blondina la… provocarea 69 Bianca Drăgușanu și-a băgat fanii în boală după ce a publicat o fotografie pe contul său de socializare. Toată lumea a rămas mască când a văzut cum s-a descurcat Bianca la… provocarea 69. () Un lucru este cert! Bianca Drăgușanu are un corp de invidiat, iar acest lucru nu-l poate contesta nimeni. Vedeta trage din […]

Imagini LIVE de la Summer Well! Banca Transilvania le-a pregatit o surpriza petrecareților Cea de-a opta ediţie a Festivalului Summer Well și-a deschis porțile ieri, 10 august și ține până duminică, pe domeniul Ştirbey din Buftea. Iar prima zi a început cu un picnic de noapte, pe fundalul concertului Orchestrei Simfonice Bucureşti. Şi în acest an, seara de vineri a fost dedicată Night Picnic. Conceptul de Night Picnic […]