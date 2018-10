DIETA lui Alexandru Ciucu. Uite CUM A SLABIT designerul 16 kilograme in doua saptamani

Pentru a ajunge la aceste dimensiuni, Alexandru Ciucu a apelat la ajutorul unui medic nutritionist care nu doar ca i-a recomandat un anumit regim alimentar, dar l-a invatat sa schimbe stilul de viata.

“Nu am facut sport inainte si nici in timpul dietei. Metoda de slabit recomandata de medicul nutritionist este asemanatoare cu celebra dieta Dukan si consta intr-un soc proteic initial, dupa care se reduce treptat”, a spus Alexandru Ciucu. Acesta a adaugat ca, in cele doua luni de dieta, metabolismul organismului sau s-a reglat.

Dar in ce consta dieta lui Ciucu?

“In primele doua saptamani am mancat numai carne. La 8.00, la 10.00, la 13.00, la 15.00 si la 19.00, carne. Nu ma intrebati de altceva ca nu am mancat altceva. Doar carne slaba, gatita fara ulei sau grasimi – doar gratar, fiarta sau pe teflon”, a dezvaluit Alexandru Ciucu. Acesta a marturisit i-a fost foarte greu, deoarece, consumul mare de proteine i-a pus organismul la “munca serioasa”. Acum, Alexandru Ciucu face sport, se simte si arata bine.

