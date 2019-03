Dieta Marei Banica, cea mai cautata de pe internet! "N-am mai mancat de vineri"

Mara Banica a ramas surprinsa sa descopere ca dieta sa este cea mai cautata dieta pe internet. Carmen Bruma este cea care a transmis informatia Mara nestiind de existenta acestui top.

In cadrul Xtra Night Show, emisiune prezentata de bunul prieten al vedetei, Capatos, Mara a vorbit despre cum a pierdut 18 kg in doar trei luni. A inceput dieta minune in mai iar rezultatele au aparut abia in iulie.

„Orice cura de slabire are un moment de blocaj! Din experienta spun ca trebuie sa existe perseverenta, trebuie sa mergi in continuare. Eu dupa trei saptamini am slabit opt kilograme dar mi-am dat seama ca nu trebuie sa ma cantaresc zilnic pentru ca ti se pare ca nu slabesti!” si-a sfatuit Mara urmaritorii in cadrul aceleiasi emisiuni TV.

Dieta dureaza unsprezece saptamani:

Prima saptamana se poate consuma branza cottage alaturi de legume crude. De evitat rosiile care ingrasa. Doua mere verzi pe zi si un ou fiert de preferat de consumat dimineata.

Cea de-a doua saptamana puteti consuma carne la gratar in orice cantitate. Carnea de vita, peste sau pui poate sa fie si fiarta. Se renunta la oua.

In cea de-a treia saptamana se repeta prima saptamana.

In cea de-a patru saptamana se consuma doar doua zile gratar, doua zile branza si in urmatoarele trei zile maximum zece felii de paine dietetica.

Cea de-a cincea saptamana o repeta pe cea de-a treia.

Saptamanile sase, sapte si opt se reia ciclul primelor trei saptamani.

In ultimele trei saptamani apare iaurtul dar trebuie sa aibe nu mai mult de 7% grasime.

Mult succes iar Mara transmite ca totul se mentine prin sport si sfatuieste folosirea cremelor cu colagen pentru elasticitatea pielii.

