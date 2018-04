Dieta Metabolica dureaza 13 zile si te scapa de 7-10 de kilograme, fara sa te mai ingrasi inapoi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Schimbarile digestive sunt atat de impresionante, incat poti ajunge sa te bucuri din nou de un tranzit normal! Cu acest regim metabolic poti ajunge sa pierzi intre 7 si 10 de kilograme, in greutate. Dieta trebuie tinuta fix 13 zile, nu mai mult, nu mai putin! Daca nu esti pregatit sa tii aceasta dieta si nu o respecti in totalitate, rezultatele nu se vor vedea! Acest regim poate fi tinut din nou, abia dupa doi ani, asa ca acum intelegi cat este de strict… Iata in ce consta… Ziua 1 Micul dejun: o ceasca de cafea neagra, cu un cubulet de zahar. Pranz: doua oua si legume asezonate (200 de grame de legume, de exemplu spanac fiert si o rosie) Cina: 200 grame de friptura, fara grasime, o salata de legume, cu ulei de m ...