DIETA MINUNE: Cum a slabit Anca Bejan 60 de kilograme

Anca Bejan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anca Bejan a reusit sa ajunga de la 120 de kilograme la 60, mancand orice. "Acest stil de viata presupune ca zi de zi sa mananci la aceleasi ore. Al doilea lucru cel mai important este sa mancam in intervalul 7 dimineata - 7 seara. Mancam de toate. Carbohidrati destul de multi, paine, chiar si dulce. Trebuie sa iti pastrezi in alimentatie acele lucruri care iti plac. Mananci zi de zi la aceleasi ore, din trei in trei ore", a spus Anca Bejan. Aceasta a dezvaluit la "Sinteza zilei" ce a mancat ieri. "La Pranz am avut o garnitura, niste chiftele din legume si o salata. In seara asta am mancat niste rahat turcesc si niste produse de patiserie. La mine in alimentatie su ...