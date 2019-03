DIETA Nicoletei Luciu. Cum sa slabesti 3 kilograme in 6 zile

Nicoleta Luciu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicoleta Luciu a dezvalui dieta cu care a reusit sa slabeasca trei kilograme in doar sase zile. "Fetelor, mi-a venit o super idee. Haideti sa incepem o super dieta. Pana la vara sa fim foarte frumoase si sa aratam bine in costum de baie. Ingredientul minune va fi salata. Eu propun asa: facem salata de trei ori pe zi, in care adaugam fiecare ce-si doreste: salata cu branza, mancam salata cu oua, apoi salata cu carne, apoi salata cu alune", spunea Nicoleta Luciu. Nicoleta Luciu si-a facut o noua interventie estetica. Iata cum arata acum bruneta Iar rezultatele se pare ca nu au intarziat, in cazul vedetei, care a revenit cu concluziile. "Fetelor, ce faceti? Cum merge treaba cu salatele? La ...