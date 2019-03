Dieta pentru diabet: ce legume si condimente trebuie sa consumi

Dieta pentru diabet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Diabetul zaharat reprezinta cresterea glicemiei, fapt care duce la multe schimbari in tot organismul. Astfel, o dieta cu legume si condimente cu efect de mentinere a glicemiei in limitele normale este de mare ajutor. Schinduful - creste nivelurile de HDL-colesterol (colesterol bun) si scade nivelul total de cholesterol. Vezi si: DIETA cu care Mara Banica a slabit spectaculos Ceapa - a fost folosita din vechime pentru tratarea diabetului zaharat in Asia, Europa si Orientul Mijlociu. Usturoiul - la fel ca si ceapa, acesta are capacitatea de a controla nivelurile de zahar din sange. Fasolea boabe - reduce riscul cresterii zaharului in sange si se intarzie scaderea zaharului din sange. In d ...