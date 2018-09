Dieta perfecta: Leguma care absoarbe tot zaharul din organism si te scapa de kilogramele in plus

Fasole google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fasolea este leguma care „mananca“ tot zaharul din organism, motiv pentru care este considerata extrem de benefica pentru organism. E dusmanul de temut al diabetului, dar si al kilogramelor in plus. Fasolea boabe, alba sau rosie, aduce numeroase beneficii organismului. Aceasta leguma este o sursa naturala de fibre si de proteine, avand un indice glicemic scazut. De asemenea, fasolea este bogata in fier, un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor. Vezi si: Ce alimente include dieta nordica. Este una dintre cele mai sanatoase de pe planeta Pentru ca are foarte putina grasime si colesterol deloc, fasolea este foarte indicata in regimul diabeticilor. O portie de fasole in fi ...