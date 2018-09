Diferenta dintre oprire si stationare. Unii soferi sunt bagati in ceata de acesti termeni

Interzis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Care este diferenta dintre oprire si stationare? Oprire si stationare. Acestea sunt termenii ce starnesc de multe ori confuzie in randul conducatorilor auto sau in randul celor care vor sa obtina permisul de conducere. Conform codului rutier, deosebirea dintre oprire si stationare consta in durata de imobilizare a vehiculului in zona respectiva. Astfel, mai putin de 5 minute inseamna oprire, mai mult inseamna stationare. Conform Articolului 63 (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare. (2) Nu se considera oprire: a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru ...