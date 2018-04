Dificultati mari pentru o zodie in saptamana ce urmeaza. Mercur retrograd ii da batai de cap

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta zodie va avea parte de o saptamana grea din pricina lui Mercur retrograd. Nativii vor fi pusi la incercare si vor trebui sa dea dovada de multa rabdare. Acestia vor fi nevoiti sa isi adapteze ritmul de viata sau de munca la ritmul celorlalti, se vor confrunta cu amanari, intarzieri sau dificultati in negocieri si in colaborarile profesionale, iar in cuplu pot sa apara probleme de comunicare, spune astrologul Oana Hanganu. Din fericire, dupa aceasta perioada tensionata, lucrurile se schimba in bine pentru ei. Pentru nativi, mijlocul lunii aprilie se anunta a fi prielnic pentru schimbare si innoire, pentru demararea de noi proiecte sau pentru intrarea, cu dreptul, in noi relatii. Soarele aflat in zodia lor ...