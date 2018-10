DIICOT a intervenit in forta! A fost destructurata o retea de traficanti de droguri

DIICOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru membri ai unei grupari specializate in traficul cu etnobotanice au fost retinuti la Brasov, dupa noua perchezitii organizate in municipiul Brasov, Ghimbav si Targu-Mures. Au fost ridicati peste 100.000 de euro si 22.000 lei, bani care ar proveni din comertul de etnobotanice, scrie Mediafax. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov si procurorii DIICOT Brasov au facut, miercuri, noua perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Brasov, a orasului Ghimbav si pe raza municipiului Targu Mures, vizand sapte persoane cu varste cuprinse intre 18 si 36 ani, despre care existau indicii ca sunt implicate in traficul de substante psihotrope. In urma perchezitiilor, au fost descoperite 250 ...