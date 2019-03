DIICOT: Grupare infractionala specializata in trafic de persoane si proxenetism, destructurata

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Călărași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au destructurat o grupare infracțională specializată în trafic de persoane și proxenetism. Două persoane au fost arestate preventiv.La data de 19 martie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Călărași, au efectuat o percheziție domiciliară, în localitatea Dragalina, județul Călărași, la locuința mai multor persoane bănuite de trafic de persoane și proxenetism.Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2019, cei în cauză, prin constrângere fizică și psihică, ar fi racolat tinere, pe care le-ar fi determinat să practice prostituția pe teritoriul Germaniei și Marii Britanii.În țară, tinerele ar fi fost exploatate în zona localității Dragalina (popasul Drajna) și pe autostrada A2, în zona parcărilor aferente stațiilor de alimentare cu carburant.Două persoane, cu vârste de 21 și 23 de ani, au fost arestate preventiv.Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliţie Județean Călărași și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași.Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori și proxenetism.