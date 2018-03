DIICOT intervine in forta a ridicat un barbat de nationalitate palestiniana suspect de terorism google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean roman de nationalitate palestiniana, este cercetat de procurorii DIICOT pentru implicare in promovarea unor mesaje specifice organizatiilor teroriste, el fiind suspectat ca se afla intr-o etapa „avansata” de radicalizare si ca se instruia cu privire la folosirea unor dispozitive explozive. Conform Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala, dosarul privindu-l pe barbatul de 30 de ani a fost deschis la sesizarea Serviciului Roman de Informatii. Suspectul, cetatean roman de nationalitate palesti ...