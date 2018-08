DIICOT. Perchezitii intr-un dosar de fals in inscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi pus la dispoziția unor cetățeni români înscrisuri oficiale falsificate - cărți de identitate, certificate de căsătorie, apostile etc., în vederea utilizării acestor documente pentru încheierea de căsătorii de conveniență cu cetățeni non U.E., fapt ce a avut ca urmare dobândirea de către cei din urmă a unor drepturi în spațiul U.E., respectiv drept de ședere, drept de muncă, drept de locuința etc..