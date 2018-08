DIICOT. Perchezitii la persoane banuite de infractiuni informatice si inselaciune. Pagubitul, un cetatean italian

Din cercetări au rezultat indicii că, de la începutul lunii decembrie 2014, până în prima jumătate a anului 2015, un cetățean italian ar fi intrat în legătură pe un site de matrimoniale cu una dintre cele trei femei care folosea acest site. Discuțiile dintre cei doi au evoluat până la propunerea făcută de cetățeanul italian de a o cunoaște personal, astfel că a invitat-o la el, în Italia, oferindu-se să suporte toate cheltuielile legate de deplasare, precizează procurorii.

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Timișoara și Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat patru percheziții la locuințele a patru persoane bănuite de infracțiuni informatice și înșelăciune. Trei persoane au fost conduse la audieri.La data de 9 august a.c., poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Timişoara şi Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat patru percheziţii, două în județul Timiș, și câte una în jededețele Caraș-Severin și Satu Mare, la locuinţele a trei femei și a unui bărbat, bănuiţi de infracţiuni informatice și înșelăciune.Pentru plata biletului de transport, cetățeanului italian i s-a indicat să vireze banii la o agenție de transport din Piatra Neamț, folosindu-se un site fals ce imita o firmă de transport internațional, pe numele celei de-a doua femei bănuite.Profitând de încrederea cetățeanului italian, cele 4 persoane l-ar fi indus în eroare, sub diverse pretexte, solicitându-i acestuia să-i trimită diferite sume de bani (9.000 de euro) pentru a înlătura toate obstacolele care stăteau în drumul femeii către Italia.În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 3 laptop-uri, 4 telefoane mobile, o tabletă și mai multe înscrisuri care au legătură cu cauza, acestea fiind supuse percheziţiei informatice.Totodată, poliţiştii au pus în aplicare 3 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timişoara, pentru audieri.La acţiune au participat polițiști din cadrul S.C.C.O. Caraș Severin, S.C.C.O. Satu Mare și luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean TimişCercetările continuă în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic și înșelăciune.