DIICOT. Tanar de 20 de ani, arestat preventiv pentru detinere si trafic de droguri

Aproximativ 100 de comprimate ecstasy, 50 de doze LSD şi peste 5.500 de lei au fost ridicate de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Harghita, în urma a două percheziții domiciliare efectuate sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.. Un bărbat fost arestat preventiv pentru deţinere şi trafic de droguri.La data de 14 august 2018, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Harghita, sprijiniți de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Județean Harghita, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T. – B.T. Harghita, au efectuat două percheziții domiciliare pe raza municipiului Miercurea-Ciuc, la locuințele unui bărbat, de 20 de ani, bănuit de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc.În urma perchezițiilor, au fost descoperite şi ridicate în vederea confiscării 96 de comprimate de ecstasy, 50 de doze care conțin LSD, 5.010 lei și 150 de euro, bani despre care există suspiciunea că ar proveni din vânzări de droguri.Din cercetări a rezultat că, la începutul lunii august a.c., cel în cauză ar fi participat la o manifestare cultural – artistică într-o ţară vecină, de unde ar fi achiziționat 120 de comprimate de ecstasy, 80 de timbre LSD și aproximativ 20 de grame de canabis, pe care le-ar fi introdus în România cu intenţia de a le comercializa.Procurorul de caz a dispus, față de cel în cauză, măsura reținerii pentru 24 de ore, iar, la data de 15 august 2018, Tribunalul Harghita a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de introducerea, în țară, fără drept, de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc și mare risc și deținerea de droguri de risc și mare risc, fără drept, pentru consum propriu.Sursă foto: DIICOT