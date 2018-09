DIICOT. Tanar, prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda cannabis

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T., au depistat în flagrant delict un tânăr, în timp ce comercializa droguri.La data de 12 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate au desfășurat o acțiune de prindere în flagrant delict a unui tânăr, de 24 de ani, din Arad, care a încercat să comercializeze 100 de grame de cannabis pe raza municipiului.Ulterior, polițiștii, sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T., au efectuat două percheziții la locuințele acestuia, unde au fost descoperite 350 de grame de cannabis.Din cercetări a reieșit că persoana în cauză ar fi făcut parte dintr-o grupare implicată în traficul de droguri de risc.Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic ilicit de droguri de risc, conform Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.Sursă foto: Poliţia Română