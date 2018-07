Dimos Profesional SRL a intrat in insolventa! Cine conduce firma. Legaturi cu Palatul Regal din Mamaia

Judecătorii din Tribunalul Constanţa au decis ieri intrarea în insolvenţă a societăţii comerciale Dimos Profesional SRL! Pe scurt, instanţa a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei debitoarei. În cauză a fost desemnat lichidator judiciar CII Evdochim Mariana. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 8 octombrie.Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, SC Dimos Profesional SRL are sediul în municipiul Constanţa, pe strada Oborului. Firma este condusă de către Dumitru Petrişor Chirea, din Constanţa, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50%, şi de Nicolae Anton Chirea, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 50%, cel din urmă fiind şi administrator. SC Dimos Profesional SRL are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone).Următorul termen al dosarului a fost stabilit pentru data de 08 octombrie.Reamintim că aproape de finele anului 2017 tot judecătorii din cadrul Tribunalului Constanța au hotărât deschiderea procedurii simplificate a insolvenței împotriva SC Illusion Doo SRL - firma care a subcontractat Palatul Regal din Mamaia, desemnând în calitate de lichidator judiciar tot C.I.I. Evdochim Mariana.Conform Registrului Comerțului, consultat la data de 23 octombrie 2017, SC Illusion Doo SRL are sediul în municipiul Constanța. Ca asociați persoane fizice apareau, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%, șicu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%. Firma are ca obiect de activitate „comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente“.În luna iulie 2016, info-sud-est.ro arăta că „noua firmă care a subcontractat pe 10 ani imobilul și terenul de la SC Light System SRL este SC Illusion Doo SRL, care a deschis, la mijlocul lunii iulie, o piscină și un bar“.„Societatea comercială nu a avut, conform Registrului Comerțului, în anii 2013, 2014, 2015, niciun angajat și nicio activitate, raportând 0 RON la cifra de afaceri. Administratorul societății, Dumitru Petrișor Chirea, este administrator și asociat unic al firmei Racing Pub SRL, care administrează localul Racing Pub din Piața Ovidiu. Celălalt asociat, Nicolae Anton Chirea, este administratorul societății SC Dimos Impex SRL și candidatul comunității elene Elpis pentru Consiliul Local Municipal Constanța în anul 2012“, potrivit sursei mai sus precizate.