Din ce in ce mai multe persoane bolnave din cauza poluarii. Medicii avertizeaza

Poluare 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Respiram aer poluat, iar asta se vede tot mai mult in starea noastra de sanatate. Numarul cazurilor de imbolnaviri cauzate de aerul toxic este in crestere, atrag atentia medicii. De la alergii, rinite si chiar boli pulmonare, in timp, tot organismul ajunge sa fie supus unui adevarat soc. Mai mult, studii recente arata ca si creierul este profund afectat de poluare. Asa se face ca mai bine de un sfert dintre accidentele vasculare cerebrale au drept cauza poluarea. Nepasarea noastra si lipsa de reactie din partea autoritatilor au transformat marile orase in adevarate pericole pentru sanatate. Bucurestiul este traversat zilnic de peste un milion si jumatate de masini. Asa ca nu este de mirare faptul ca a ajun ...