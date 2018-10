Din ciclul „Deputații spun lucruri traznite”. Georgian Pop propune concediu platit pentru cei care divorțeaza

Deputatul PSD Georgian Pop a depus un proiect de lege, la Senat, potrivit căruia persoanele care divorțează să primească, la cerere, trei zile de concediu plătit, pentru că „trec prin trauma desfacerii căsătoriei” și au nevoie de timp liber pentru „soluționarea problemelor”, scrie Mediafax. Nu se știe dacă fostul șef al Comisiei de control a The post Din ciclul „Deputații spun lucruri trăznite”. Georgian Pop propune concediu plătit pentru cei care divorțează appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.