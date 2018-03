Din pacate, carnea de miel isi dubleaza pretul de Paste! Cat costa kilogramul

Miel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatorile Pascale de anul acesta vin cu scumpiri in ce priveste carnea de miel. Motivul scumpirilor este cauzat de oferta limitata de carne de miel. Anul acesta, Pastele Catolic si Pastele Ortodox pica devreme: pe 1, respectiv 8 aprilie, iar asta ii multumeste doar pe oierii care au reusi sa programeze fatarile in asa fel incat mieii sa ajunga in perioada Pastelui la greutatea optima: de 22-24 kilograme in viu. Astfel, fermierii pot cere chiar si 15 lei pe kilogramul de carne, in viu, dublu fata de anul trecut. PASTE 2018. Momentan, preturile pe siteurile de vanzare online nu depasesc 11 lei pe kilogram, insa ele pot creste considerabil in perioada urmatoare. In anumite zone ale tarii pretul carnii de miel ...