Din pacate, este adevarat! Dupa moartea Ionelei Prodan, o noua tragedie se abate asupra lumii muzicii populare romanesti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa moartea artistei Ionela Prodan, lumea muzicii populare romanesti este lovita de o alta drama. Indragita cantareata Maria Butaciu, in varsta de 78 de ani, se afla in coma, medicii chinuindu-se sa o tina in viata. Solista a suferit, potrivit apropiatilor, un accident vascular. Mioara Velicu (73 de ani), buna prietena cu Maria, si-a manifestat ingrijorarea. Citeste si: NOI DEZVALUIRI despre ION DOLANESCU, la aproape 10 ani de la moarte! Castiga o AVERE in cateva ore "Fiica ei sta langa ea si o supravegheaza, este disperata. Maria este internata la Spitalul de Urgenta Floreasca. E in coma de o saptamana si ceva. Ma duc acum din nou la spital, sa o vad", a povestit Mioara Velicu, potrivit click.ro. Cu o ...