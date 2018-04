Din pacate, incepem ziua cu o stire trista. A murit dupa ce a stat cateva saptamani in spital. Medicii nu mai aveau nicio speranta

Gabriela Iordache, fost presedinte al Judecatoriei Pitesti, a decedat, dupa doua saptamani in care a fost in coma. La mijlocul lunii martie, femeia de 45 de ani incercase sa se sinucida. Dupa ce a baut o substanta toxica si si-a taiat venele, fosta judecatoare a fost gasita de sot, iar acesta a chemat ambulanta.

A fost dusa la spital in stare grava, fiind internata initial in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Pitesti, ulterior transferata la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Potrivit anchetatorilor, ea a lasat un bilet de adio in care isi exprima dragostea fata de familie si increderea ca sotul ei se va descura, anunta Romaniatv.net.

Politistii argeseni au fost sesizati, in data de 18 martie, despre o tentativa de sinucidere care a avut loc in localitatea Stefanesti. Fosta judecatoare Gabriela Iordache a mers intr-o anexa a casei sale, a baut detartant si apoi si-a taiat venele. Autoritatile au fost alertate de sotul femeii, care a gasit-o la scurt timp dupa ce a incercat sa se sinucida.

Fosta judecatoare a fost transportata la Spitalul Judetean Pitesti, ulterior fiind transferata la Spitalul Floreasca din Capitala. Femeia a fost supusa unei interventii chirurgicale, fiindca substanta toxica pe care a ingerat-o i-a afectat mai multe organe interne.

Surse judiciare au mai declarat, pentru MEDIAFAX, ca femeia a lasat un bilet de adio in care insa nu-si explica gestul, ci isi exprima doar dragostea fata de familie si increderea ca sotul ei se va descura.

