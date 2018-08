Din pacate, vestea trista a zilei! Romanul care a fost ranit in Italia a pierdut lupta cu viata

Roman mort google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romanul declarat initial mort, apoi descoperit in viata, in stare grava, de rudele sale, a fost declarat din nou mort de autoritatile italiene. Barbatul este victima cu numarul 42 a tragediei din Italia. Anuntul mortii lui a fost facut de aceasta data de directorul spitalului in care era internat, potrivit primocanale.it. Marian Rosca, in varsta de 36 ani, din localitatea Curtisoara, Gorj, se afla pe podul din Genova Italia atunci cand acesta s-a prabusit. Barbatul plecase din Romania in Franta, pentru un trai mai bun, in urma cu cativa ani. Marian Rosca nu e casatorit si nu avea copii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...