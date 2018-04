Dinamo castiga in inferioritate numerica

dinamo

Dinamo a obtinut o victorie pretioasa in derbiul play-out-ului din Liga 1, scor 1-0 pe terenul lui FC Botosani.



Moldovenii au dominat meciul, dar au suferit la finalizare si au pierdut aceasta partida.



Chiar daca a evoluat in inferioritate numerica din minutul 51, dupa eliminarea lui Salomao, Dinamo a reusit totusi sa inscrie pe final de meci.



Tanarul atacant Robert Moldoveanu a adus victoria dinamovistilor in minutul 82, cu o lovitura de cap, din centrarea lui Pesici.



Dupa acest rezultat, Dinamo ocupa primul loc in play-out, cu 26 de puncte, in timp ce FC Botosani este pe doi, cu 22 de puncte.



Etapa urmatoare, Dinamo va primi vizita Concordiei Chiajna, in timp ce FC Botosani va intalni FC Voluntari.



Echipele de start:



FC Botosani: Cobrea - Ungurusan, A. Miron, A. Burca, Plamada - Oaida, Tincu - Golofca, Achim, M.Roman - Golubovic

Rezerve: Pap, Cucu, Morutan, Fulop, Serediuc, Acsinte, Axente



Dinamo: Penedo - Corbu, Maric, Katsikas, Olteanu - Mahlangu, Nistor - Hanca, Pesic, Salomao - Nemec

Rezerve: Mutiu, Moldoveanu, Popa, Fl. Grigore, M. Popescu, Romera, Monroy



Meciul nu s-a putut disputa la data initiala din cauza ninsorii de la Botosani.

