Dinamo - FCSB, in Marele Derby. Tanase a egalat dupa ce Armando Cooper a comis un penalty stupid/ UPDATE: Gnohere a fost eliminat!

Mircea Rednic e în faţa unui nou derby, iar antrenorul dinamovist are un bilanţ pozitiv în meciurile cu marea rivală. "Cu FCSB n-am avut niciodată probleme. Într-o perioadă, Steaua chiar avea antrenor. Olăroiu era antrenor, am câştigat 4-2 la noi parcă. Eu spun că avea antrenor atunci, restul nu mă mai interesează. Nu are de ce să-mi fie frică de Steaua. Noi avem nevoie de puncte cu toată lumea. Nu stăm să ne gândim că e FCSB sau altcineva", a spus Mircea Rednic luna trecută, când a fost instalat pe banca roş-albilor.