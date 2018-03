Dinamovistul Mahlangu, dezamagit de esecul reprezentativei 'under 19' a Romaniei: 'Foarte dezamagitor'

Mijlocaşul sud-african al echipei Dinamo, May Mahlangu, a urmărit meciul reprezentativei "under 19" a României cu Ucraina şi s-a declarat foarte dezamăgit de eşecul tinerilor fotbalişti români.

"Foarte dezamăgitor. Am văzut că atunci când România a marcat, jucătorii au fost foarte fericiţi şi nu au mai fost prudenţi. Nu-i ştiu numele jucătorului care şi-a scos tricoul, dar cartonaşul roşu primit a omorât jocul, am fost foarte dezamăgit, pentru că aş fi vrut să-l văd pe coechipierul nostru jucând. Să-i văd cum de prăbuşesc (n.r. - pe jucători) după meci a fost oribil şi foarte dezamăgitor. Cred că e o lecţie de viaţă. Am vorbit cu Robert Moldoveanu, era foarte dezamăgit. Era supărat, dar sper că va învăţa după acest meci şi va merge înainte. Viaţa merge înainte", a declarat Mahlangu, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă el a "terminat" cu naţionala ţării sale, dinamovistul a spus: "Nu încă. Structura în Africa de Sud este un pic diferită. Se dezvoltă pentru viitor, pentru următoarea Cupă Mondială, nu pentru aceasta, deoarece nu ne-am calificat. Acum folosesc jucători tineri, pentru a le oferi posibilitatea de a creşte, plus doi-trei jucători experimentaţi de care au nevoie. Dezvoltarea necesită timp. E la fel ca la Dinamo."

El a afirmat că se bucură că vremea s-a îmbunătăţit şi că Dinamo trebuie să fie pregătită din punct de vedere psihic pentru a câştiga meciul cu Juventus.

"Cu tot respectul, toate echipele din prima ligă sunt competitive. Juventus vrea să bată pe Dinamo şi trebuie să fim pregătiţi din punct de vedere psihic să luăm cele trei puncte. A fost dificil să ne pregătim din cauza vremii, dar ne-am descurcat, iar acum suntem fericiţi că soarele străluceşte", a spus el, potrivit News.ro.

Întrebat cum vede Dinamo din vară, Mahlangu a răspuns: "Este greu de prevăzut, dar cred că trebuie păstraţi jucătorii şi construit în jurul lor. O echipă are nevoie de timp, de dedicaţie şi de ajutorul oamenilor din jur. Dinamo este o echipă mare, cu suporteri minunaţi, o echipă ca Dinamo ar trebui să fie în play-off şi să câştige."

Dinamo va întâlni, vineri, de la ora 20.45, pe teren propriu, pe Juventus Bucureşti, în etapa a III-a a play-out-ului Ligii I.