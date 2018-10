DIPLOMA 2018 prezinta publicului larg 129 de lucrari ale absolventilor de facultati creativ-vocationale din toata tara

DIPLOMA 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Editia 2018 a festivalului DIPLOMA, un proiect initiat de The Institute si inspirat de UniCredit Bank, prezinta 129 de lucrari ale absolventilor de arhitectura, arte plastice si arte aplicate din toata tara. Lucrarile ce urmeaza a fi expuse au fost selectate de un board creativ format din peste 40 de profesionisti in industriile creative dintr-un total de peste 350 de proiecte inscrise. Mai multe detalii despre membrii boardului creativ se gasesc aici. Festivalul DIPLOMA 2018 se desfasoara in perioada 5-14 octombrie la Casa Dacia (Bulevardul Dacia nr. 12). Vernisajul expozitiei are loc vineri, 5 octombrie, incepand cu ora 18:00, si este inclus in circuitul Noaptea Alba a Galeriilor - NAG. In compl ...