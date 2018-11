Directia de Sanatate Publica din Marea Britanie: tigarile electronice sunt cu 95% mai putin daunatoare fata de tigarile clasice

Tigari electronice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tigarile electronice, cele fara ardere sau cele cu vapori ar trebui sau nu sa fie reglementate cum sunt tigarile cu ardere? Este o dezbatere pe care au avut-o specialistii din Europa, dar si din Statele Unite al Americii la cel mai mare summit al tigarilor electronice care a avut loc in Londra. Tari precum Suedia, Canada, Marea Britanie militeaza pentru un regulament mai permisiv, dar care ar putea veni si cu rezultate. La noi directia este inversa: lipsesc campaniile de promovarea si se vrea interzicerea tigarilor electronice in spatiile publice. In Marea Britanie fumatul de tigari electronice este permis in localuri, daca patronul accepta. In ultimii ani, de cand au aparut tigarile fara ardere sa ...