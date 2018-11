Directia Generala Anticoruptie din MAI - insemn heraldic. Ce semnifica ramurile de lauri, spada si coroana deschisa

În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 902 din 26 octombrie anul acesta a fost publicat Ordinul nr. 113/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne.



Conform actului normativ amintit, semnat de ministrul Carmen Daniela Dan, însemnul heraldic al Direcției Generale Anticorupție se prezintă după cum urmează: în scut, pe albastru, o spadă de argint, așezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de același metal, încrucișate în săritoare în partea de jos și ale căror extremități superioare ating garda armei.



În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: INTEGRITATE PENTRU CREDIBILITATE.



În exergă, între un cerc liniar auriu, la interior, și unul auriu și un altul albastru împodobit cu zece coroane deschise, cu câte trei fleuroane, intercalate de alte zece fleuroane mai mici, de asemenea, de aur, la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule, de același metal, pe fond albastru: * DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE * M.A.I.



Drapelul distinctiv al Direcției Generale Anticorupție va avea flamura dreptunghiulară, de culoarea albă, cu lungimea de 135 de centimetri și lățimea de 90 de centimetri și ornamentație identică pe ambele fețe. Compoziția heraldică de mai sus, cu diametrul de 54 centimetri, se va aplica pe centru, pe avers și pe revers, simetric față de marginile superioară și inferioară, la o distanță de câte 18 centimetri, respectiv stânga și dreapta ale drapelului, la o distanță de câte 40,5 centimetri.



Flamura are atașați, pe cele trei laturi libere, franjuri aurii cu lungimea de 5 cm, iar în colțurile libere are prinse, cu șnur din fir auriu, două canafuri, de asemenea, aurii, cu lungimea de 12 centimetri. Hampa drapelului este confecționată din lemn tare, uscat, fără noduri, de culoare brună (maro-închis), cu diametrul de 3,5 centimetri și cu lungimea de 240 de centimetri.



La partea superioară a hampei, în ultimii 70 de centimetri, se face o frezare interioară în care se va introduce vergeaua din metal inoxidabil, pe care se montează drapelul.



Vergeaua metalică este fixată în partea inferioară cu un inel de alamă, înalt de 3,2 centimetri, pe care este gravată, cu litere majuscule, denumirea DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE, iar la partea superioară, de un manșon metalic cilindric, cu diametrul exterior de 3,5 centimetri, dotat în partea de sus cu două inele cu lățimea de 4,5 centimetri, grosimea de 0,75 centimetri și distanța dintre ele de 0,75 cm.



Pe cilindru este montat vârful hampei, sub formă de vârf de lance, cu înălțimea de 12 cm, realizat din alamă aurită și plasat peste ultimul inel al cilindrului.



La partea inferioară, hampa este prevăzută, pentru protecție, cu un cilindru de alamă, obturat la capătul inferior, având diametrul interior de 3,4 centimetri, cel exterior de 4 centimetri și înălțimea, de asemenea, de 4 centimetri.



Semnificația elementelor însumate

a) ramurile de lauri - atribut al victoriei;

b) spada - puterea de a face dreptate; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăția de inocență;

c) coroana deschisă - perfecțiune.