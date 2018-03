Directia Judeteana pentru Sport si Tineret isi prezinta raportul de activitate pe anul trecut

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La aceasta ora, sefii Directiei pentru Sport si Tineret (DJST) Iasi isi prezinta raportul de activitate pentru anul 2017. Totodata, reprezentantii Directiei explica si planurile pe care le au in vedere pentru anul in curs in ceea ce priveste bazele sportive si cele pentru tineret. La sedinta este prezent si prefectul Marian Serbescu, alaturi de alte figuri reprezentative din lumea sportului iesean. Potrivit situatiei veniturilor si cheltuielilor din fonduri proprii si subventii, Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) a finantat 100% din necesarul cheltuielilor de personal, pentru 47 de persoane in suma de 1.245.111 lei. De asemenea MTS a mai finantat cheltuielile cu bunuri si servicii/intretinere a bazelor sportive si centre ...