Directiile de dezvoltare ale Turzii, prezentate la Europene din Transilvania, eveniment organizat de Ambasada Frantei

Intalnirile Europene din Transilvania 3

Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a prezentant directiile strategice de dezvoltare ale municipiuluk, in cadrul unui eveniment care de exceptie, organizat de catre Frantei in Romania şi de Institutul Cultural Francez din Romania

”Astazi am participat la Intalnirile Europene din Transilvania, eveniment organizat de Ambasada Frantei in Romania şi de Institutul Cultural Francez din Romania. Aceasta editie are ca tema oraşele durabile, iar in cadrul atelierului moderat de Marian Florea, preşedintele Asociatiei Administratorilor Publici din Romania, am prezentat care sunt directiile strategice de dezvoltare a Turzii şi proiectele pe care le derulam.”, arata primarul Turzii, Cristian Matei.

