Directoarea "Impinge Vantul" de la Camera de Comert! Presedintele institutiei: "Credeti ca eu stiu salariile salariatilor?"

• Directoarea de la Camera de Comert si Industrie habar nu are ce se intampla in institutie • "Vorbiti cu presedintele Butnariu, nu cu mine", spune Marina Albescu • Presedintele Camerei a devenit la fel de secretos • "Nu stiu ce problema aveti dumneavoastra. Nu stiu. Credeti ca eu stiu salariile salariatilor Camerei? Va inselati", spune Paul Butnariu • Marina Albescu s-a certat si cu chiriasii aflati in sediul din Copou • A facut afaceri cu legume impreuna cu sotia primarului din Baltati • Casa din cartierul Cantemir a achizitionat-o in 2002 • Camera de Comert este vazuta de afaceristii din Iasi ca fiind o facatura • "Nu e nimic acolo ...