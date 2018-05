Directoarea Liceului de Arta din Focsani a demisionat dupa ce a fost implicata intr-un scandal amoros cu un elev

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea a demarat o ancheta dupa ce in mediul online au fost publicate fotografii in care ar aparea in ipostaze intime directorul Liceului de Arte din Focsani, profesoara Diana Rozalia Taicutu, si un elev de 18 ani. Potrivit cotidianului Adevarul, profesoara a cerut retragerea tuturor imaginilor publicate in mediul virtual si preluate de presa locala, amenintand cu actionarea in judecata. "Viata mea intima si privata nu poate deveni subiect de presa doar pentru a-i folosi fostului meu sot in procesul de divort. Va rog sa retrageti imaginile pentru care am formulat plangere penala impotriva fostului meu sot. De asemenea, nici daca in viata mea privata de persoana despartita in fapt de sot ...