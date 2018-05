Directoarea Liceului de Arta din Focsani a demisionat, dupa ce au aparut poze cu ea goala alaturi de un elev

Diana Rozalia Taicutu, directoarea Liceului de Arta din Focsani, si-a dat demisia in aceasta dimineata, dupa ce ce ieri au aparut pe Internet mai multe fotografii cu ea si unul dintre elevii sai in ipostaze indecente. Preluate de presa din toata Romania, ulterior, profesoara a marturisit despre imagini ca ar fi fost facute publice chiar de sotul ei. Cei doi sunt in plin proces de divort.

Desi a renuntat la functia de conducere, Diana Rozalia Taicutu va fi cercetata de o comisie a Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea. Pana la luarea unei decizii in cadrul fostei directoare a Liceului de Arta din Focsani, oficialii institutiei condamna categoric si se delimiteaza de astfel de actiuni care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului profesiei de dascal, potrivit monitorulvn.ro.

Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere montata de fostul sot al profesoarei

Elevul in compania caruia Diana Rozalia Taicutu a fost surprinsa goala si sarutandu-l se numeste Ovidiu Saghin. Tanarul are 19 ani. Fosta directoare a Liceului de Arta din Focsani a mai declarat ca imaginile au fost filmate de o camera de supraveghere montata in locuinta ei personala, de catre fostul ei sot.

„Viata mea intima si privata nu poate deveni subiect de presa doar pentru a-i folosi fostului meu sot in procesul de divort. Va rog sa retrageti imaginile pentru care am formulat plangere penala impotriva fostului meu sot. De asemenea, nici daca in viata mea privata de persoana despartita in fapt de sotul meu ar interveni o relatie cu un adult in varsta de 20 de ani, adica mai tanar cu 14 ani decat mine, nu as permite nimanui sa imi vatame viata personala pentru un astfel de lucru.De aceea, in numele respectului pe care vi-l port ca publicatie serioasa va rog sa retrageti imaginile”, a anuntat Diana Taicutu, potrivit Libertatea.

