Directoarea unui liceu din Romania si un elev, surprinsi dezbracati. Imaginile au aparut pe internet

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multe poze indecente, in care ar aparea directoarea Liceului de Arta Gh. Tattarescu din Focsani, Diana Rozalia Taicutu, si un elev al unitatii de invatamant au fost postate pe . In fotografii pot fi vazuti o femeie si un barbat care se imbratiseaza, apoi sunt prezentati dezbracati, informeaza Monitorul de Vrancea. Citeste si: Exclusiv! Inca un scandal la Vaslui! Preotii sunt OBLIGATI sa ii vanda cartile fostului episcop de Husi Tanarul a confirmat pentru sursa citata ca el este cel care apare in imagini. Acesta nu neaga existenta relatiei si considera ca este normala, atata timp cat el este major si poate lua singur decizii. Tanarul sustine ca totul ar fi o razbunare a sotului profesoarei, pe care acesta ar fi santaja ...