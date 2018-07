Director in cadrul Ministerului Economiei, cercetat pentru conflict de interese

”Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 potrivit căruia: 'Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative', art. 71 din acelaşi act normativ potrivit căruia: 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public' şi art. 79, alin. (1), lit. c) din acelaşi act normativ potrivit căruia: 'Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: (...) c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice'.” - au transmis reprezentanții ANI.