Director Microsoft, anchetat pentru evaziune fiscala: cati bani a obtinut

Microsoft google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La cateva luni dupa ce directorii Samsung au fost judecati pentru ”manarii” cu statul coreean, a venit randul celor de la Microsoft sa se confrunte cu cateva mere putrede. Un fost director Microsoft se afla in mijlocul unui proces care s-ar putea reflecta intr-o pata neagra pe CV-ul gigantului din Redmond. Este vorba de Jeff Tran, care a tocmai a fost concediat in momentul in care au iesit la iveala detaliile actiunilor sale de evaziune fiscala si furt. Jeff Tran a ocupat timp de cativa ani pozitia de director responsabil cu marketing sportiv si alte aliante de promovare in cadrul Microsoft. Pe parcursul acestei saptamani a fost acuzat de statul american de tentativa de evaziue fiscala pentru s ...