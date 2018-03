Director nou la Agentia pentru Protectia Mediului Iasi. Iata cine este acesta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi are, incepand de astazi, 1 martie, o noua conducere. Bogdan Davideanu, fostul sef al insitutiei, a parasit functia de director general dupa ce a ocupat-o o perioada de aproape 5 ani. Astfel, noul director general al APM Iasi este Eogen Sandu, care a ocupat in trecut functii administrative la mai multe companii private. Citeste si: Lipsa angajatilor, cea mai mare problema a Agentiei de Mediu. Seful institutiei a prezentat raportul de activitate pentru 2017 Acesta a fost si director al SC Agroindustriala Bucium SA. Se pare ca aceste modificari vin in contextul unor schimbari pe plan politic, asta tinand cont de faptul ca influenta exercitata de PSD la nivelul institutiilor local ...