Directoratul societatii SOCEP SA a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Iata ordinea de zi!

Directoratul societății SOCEP SA Constanța, reprezentat prin Marius Barbarino -Președinte al Directoratului -în conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată şi modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24 aprilie 2019, orele 10.00, la sediul societății din municipiul Constanța, Incinta Port Nou, Dana 34, jud. Constanța, sala de protocol, etaj 1.La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2019, zi stabilita ca data de referinta.Ordinea de zi:1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentruexercitiul financiar din anul 2018.2. Aprobarea raportului anual al exercitiului financiar din anul 2018.3. Prezentarea raportului auditorului extern.4. Prezentarea si aprobarea investitiilor realizate in cursul anului 2018 si a modului de finantare a acestora.5. Prezentarea si aprobarea raportului Directoratului si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.6. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliul de Supraveghere si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2018.7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2019.8. Aprobarea repartizariiprofitului net al exercitiului financiar 2018 in valoare de12.677.203,08 lei, astfel: rezerva legala -243.455,00 lei, profit nerepartizat -12.433.748.08lei, dividend -0lei.9. Numirea auditorului financiar al societatii pentru o perioada/ un mandat de 1(un) an, respectivde la 29.04.2019 pana la29.04.2020.10. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.11. Aprobarea datei de 14.05.2019 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.12. Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.In cazul in care, la data de 24.04.2019 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 25.04.2019la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.Data limita de depunere a ofertelor tehnice si financiare pentru auditor financiar este 19.04.2019, ora 15.00.